Билеты на полуфинал ЧМ-2017 Канада — Россия ещё есть в продаже

В преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира — 2017 Канада – Россия в кассах ещё остались нераспроданные билеты на этот матч, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Билеты можно купить на большинство верхних секторов. Также в продаже есть билеты на второй полуфинальный матч, в котором между собой сыграют сборные Швеции и Финляндии. Напомним, что «Ланксесс-Арена», на которой пройдут полуфинальные матчи, вмещает 18,5 тыс. зрителей.



Начало встречи Канада — Россия в 16:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

«Пришёл момент, когда Россия обыграет Канаду». Прогнозы на полуфиналы ЧМ Сборная России обыграет Канаду, а мастерство шведов поможет им пройти финнов – так считают эксперты.