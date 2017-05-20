Карлайл: «Нэшвиллу» разрешали свободу у наших ворот, мы стали играть так же

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл поделился мнением о возросшей жёсткости игры его команды.



«В третьей игре они чаще были у наших ворот, чем мы у их. Поэтому вчера у нас была возможность дать ответ. Им такая свобода разрешалась, и мы чувствовали, что должны придерживаться той же модели игры. Присутствие у чужих ворот было нашим фирменным знаком на протяжении всего сезона, которому мы не собираемся сейчас изменять. Уверен, что для них ситуация ровно та же самая», — цитирует Карлайла официальный сайт НХЛ.

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