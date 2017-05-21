Мутко: НХЛ приняла неспортивное решение, отказавшись от участия в ОИ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об отказе НХЛ от участия в Олимпиаде-2018.

«Не только мы не знаем — весь мир не знает, кто сыграет на Олимпиаде. К сожалению, НХЛ приняла, как мне кажется, неспортивное решение. Нет окончательного решения, все „в подвесе“ находятся. Сегодня Фазель сказал, что дедлайн в июне. Надо, чтобы сами хоккеисты определились, хотят они выступить на Олимпиаде или не хотят. У них есть профсоюз. Не должны только владельцы клубов, не должен только бизнес решать. Олимпийские игры раз в четыре года, для некоторых спортсменов это единственный шанс покорить самую высокую вершину. Я думаю, что сегодня с прицелом российская команда собрана, много молодых ребят. Движение идёт с прицелом на Олимпийские игры», — сказал Мутко.