Бьюгстад: не вижу причин, почему у Галлана не получится поднять «Вегас»

Форвард «Флориды Пантерз» Ник Бьюгстад порассуждал о перспективах бывшего главного тренера «Пантер» Джерарда Галланта в «Вегас Голден Найтс».

«Это вообще один из моих самых любимых тренеров. Абсолютно все его любили – от игроков, не попавших в заявку, до лидеров. Все его уважали. У нас была молодая команда, но он достаточно быстро поднял нас на новый уровень, помог сделать следующий шаг. Не вижу причин, почему у него не получится сделать то же самое с новой командой», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.