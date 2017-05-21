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Ринне: «Нэшвилл» не хочет ещё раз возвращаться в Анахайм

21 мая 2017, воскресенье. 10:18. Хоккей

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» (3:1) в пятом матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (3-2).

«Мы в одной игре от финала Кубка Стэнли? Конечно, приятно об этом думать. Это так или иначе происходит. Мы все знаем, что сейчас для нас не существует ничего, кроме шестой игры.

Если выиграем, то мы в финале. Если проиграем, то придётся ещё раз возвращаться сюда, а этого мы не хотим. Это важнейшая игра для нас. Здорово, что мы проведём её дома и перед своими болельщиками. Сейчас у нас более прочный состав, чем раньше. Когда нам нужно было активизироваться, мы всякий раз делали это. В этом одна из причин нашего успеха», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Анахаймом» и повёл 3-2 в серии
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
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