Э. Карлссон: «Оттава» может забивать в большинстве, забьём чуть позже

Защитник «Оттавы Сенаторз»Эрик Карлссон после поражения в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2017 с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) отметил неудачную игру своей команды в большинстве.

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«Неудачная игра в большинстве? Это немного расстраивает нас. Больше сказать нечего. «Пингвинз» не позволяют нам убегать в отрыв и не дают шанса разыграть комбинацию в позиционной атаке. Нам надо с этим разобраться, но пока ситуация выглядит именно так. Мы не сомневаемся, что можем забивать в большинстве. И забьём чуть позже», – цитирует игрока официальный сайт лиги.