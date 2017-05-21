Панарин, Кучеров и Гусев стали лучшими бомбардирами сборной России на ЧМ

Сборная России в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею — 2017 одержала победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:3. Команда Олега Знарка второй раз подряд выиграла бронзу мирового первенства.

Артемий Панарин, Никита Кучеров и Никита Гусев стали лучшими бомбардирами сборной России на турнире. На счету Панарина 17 (4+13) результативных баллов, у Кучерова 15 (7+8) очков, у Никиты Гусева — 14 (7+7) очков.

Россия обыграла Финляндию и взяла бронзу ЧМ-2017! LIVE Сборная России сыграет с Финляндией в матче за бронзу, а Канада со Швецией за золото чемпионата мира. Все события — в нашем онлайне.

Россияне выиграли восемь из десяти игр на турнире, уступив на групповом этапе сборной США со счётом 3:5 и потерпев поражение в полуфинале от команды Канады — 2:4.