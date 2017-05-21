Гецлаф: у «Анахайма» была возможность сыграть мощно и отправить понятный месседж

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал поражение от «Нэшвилл предаторз» (1:3) в пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Стэнли (2-3).

«У нас была возможность сыграть мощно на своей арене и отправить понятный месседж, но мы недостаточно сделали для этого. Под этим я имею в виду борьбу за шайбу и доведение ее до ворот. Не думаю, что мы сыграли на том уровне, на котором должны были. У нас все было в порядке с энергией в начале встречи, но затем она куда-то исчезла и во втором и третьем периодах они действовали лучше, что и решило исход. Нам следует лучше придерживаться плана на игру», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.