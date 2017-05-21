Хагелин: этим ребятам из «Оттавы» нельзя давать ни одного шанса

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился мнением о необходимости активного давления на соперника в серии с «Оттавой Сенаторз». Общий счёт в серии сейчас 2-2 после четырёх встреч.

«В четвёртой матче серии мы сделали шаг в правильном направлении. Я имею в виду нашу игру в давление. И у нас получалось выбрасывать шайбу. Этим ребятам нельзя давать ни одного шанса. В прошлой игре мы слишком часто удалялись, но смогли выстоять в меньшинстве», — приводит слова Хагелина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.