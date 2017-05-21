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Хагелин: этим ребятам из «Оттавы» нельзя давать ни одного шанса

21 мая 2017, воскресенье. 22:55. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин поделился мнением о необходимости активного давления на соперника в серии с «Оттавой Сенаторз». Общий счёт в серии сейчас 2-2 после четырёх встреч.

«В четвёртой матче серии мы сделали шаг в правильном направлении. Я имею в виду нашу игру в давление. И у нас получалось выбрасывать шайбу. Этим ребятам нельзя давать ни одного шанса. В прошлой игре мы слишком часто удалялись, но смогли выстоять в меньшинстве», — приводит слова Хагелина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
21 мая 2017, воскресенье
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