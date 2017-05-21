Макартур: недоработки в мелочах мешают «Оттаве», нужно над ними работать

Нападающий «Оттавы Сенаторз»Кларк Макартур поделился мнением о ходе финальной серии Восточной конференции НХЛ с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз», отметив недостатки в игре своей команды. Общий счёт в серии 2-2 после четырёх встречи.



«Сенаторз» необходимо бросать по воротам и идти на добивание. Мы не очень хорошо играем в пас и на выходах. Недоработки в мелочах мешают нам. Нужно над этим работать», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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