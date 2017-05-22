Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на чистое первое место в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли, сообщается на официальном сайте НХЛ. Пятая встреча финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (7:0) стала для Малкина 141-й за «Пингвинз» в плей-офф.

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2

По этому показателю Малкин стал лидером в истории «Питтсбурга», обойдя Яромира Ягра, в активе которого 140 матчей. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл 140-й матч и сравнялся с Ягром.

Кроме того, Малкин в этом матче отдал 3 голевые передачи. По количеству результативных пасов в плей-офф НХЛ он вышел на второе место в истории «Пингвинз» (98), превзойдя Марио Лемье (96). На первом месте находится Кросби, в активе которого 100 передач в Кубке Стэнли.

В 17 матчах текущего плей-офф Малкин набрал 23 (6+17) очка, он возглавляет гонку бомбардиров.