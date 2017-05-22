Кросби 2-м с 2006 года быстрее всех сделал 100 голевых передач — за 140 матчей

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:0, 3-2) забросил шайбу и сделал голевой пас.

Канадский хоккеист стал 22-м игроком в истории, отдавшим 100 голевых передач в Кубке Стэнли. Чтобы достичь этого рубежа, Кросби понадобилось 140 матчей. Если учитывать статистику за последние 11 лет, лидирует по этому показателю Петер Форсберг, сделавший в 2006 году 100-й результативный пас в плей-офф в 136-м матче.

Больше всех передач в истории Кубка Стэнли сделал Уэйн Гретцки – 260. В 16 матчах текущего турнира Кросби набрал 19 (7+12) очков и занимает второе место в гонке бомбардиров вслед за своим одноклубником Евгением Малкиным.