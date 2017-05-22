«Питтсбург» в 3-й раз выиграл в плей-офф со счётом 7:0, рекорд разгрома 8:0

«Питтсбург Пингвинз» в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги разгромил «Оттаву Сенаторз» (7:0). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-2.

«Пингвинз» одержали победу с таким счетом в третий раз в Кубках Стэнли. Ранее – в 2000 и 1993 годах. Рекорд по сухим разгромам в своей истории «Питтсбург» установил в 1991 году, когда в 6-м матче финала выиграл 8:0 у «Миннесоты Уайлд» (4-2 в серии).