Малкин — на 27-м месте по очкам в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:0, 3-2 в серии) сделал три голевые передачи.

Российский хоккеист набрал 152-е (54+98) очко в 141 игре в Кубке Стэнли и вышел на 27-е место в истории, обогнав Стэна Микиту (150) и сравнявшись с Ларри Мерфи. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 382 (122+260) очка.

В 17 матчах текущего плей-офф Малкин набрал 23 (6+17) очка и по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.