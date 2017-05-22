Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Андерсон: когда тренер говорит, что надо играть, ты идёшь и отбиваешь броски

22 мая 2017, понедельник. 10:53. Хоккей

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в пятом матче финальной серии Восточной конференции. Канадская команда в настоящее время уступает в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-3.

Буше: я вернул Андерсона в ворота, потому что это мой человек

«Когда тренер тебе говорит, что надо уйти или вернуться, ты делаешь так, как тебе говорят. Когда тренер говорит, что надо играть, ты идёшь и отбиваешь броски», — передаёт слова голкипера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» разгромил «Оттаву», забросив семь шайб, счёт в серии стал 3-2
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
22 мая 2017, понедельник
12:11 Малкин: тренерам сборной нужно пристальнее следить за хоккеем в Северной Америке
12:05 Лучшие голы и сейвы заключительного игрового дня ЧМ-2017
11:56 Защитник Моррисонн продлил контракт с «Адмиралом»
11:30 Буше считает, что игроки «Оттавы» отдали всё, что было, в матче с «Питтсбургом»
11:15 Террис: «Оттава» сыграла очень плохо во всех возможных аспектах хоккея
11:01 Р. Ротенберг: будем делать всё возможное, чтобы вернуть наших «сборников» из НХЛ
11:00 Мюррей: «Питтсбургу» фактически не приходилось защищаться
11:00 Бадюков: своей игрой на ЧМ Киселевич и Гавриков сделали заявку на Олимпиаду-2018
10:53 Андерсон: когда тренер говорит, что надо играть, ты идёшь и отбиваешь броски
10:41 Райан: все игроки «Оттавы» продемонстрировали ужасный хоккей
10:35 Кросби: «Пингвинз» сами создали себе голевые моменты
10:32 А. Медведев: бронза — большое достижение, тренеры сделают выводы
10:15 Малкин доволен, что в ворота «Оттавы» «залетало всё», а «Питтсбург» поймал кураж
10:15 Роуни: «Питтсбург» играл хорошо, наше звено создало немало моментов
10:09 Врач сборной России: к старту сезона Белов будет готов
10:01 Салливан считает, что звено Бонино завело «Питтсбург»
10:00 Плющев назвал отъезд игроков из КХЛ в НХЛ накануне ОИ стратегическим поражением
09:54 Карлссон: «Оттава» не сыграла так, как должна была, это неприемлемо
09:45 Буше: я вернул Андерсона в ворота, потому что это мой человек
09:44 Карлссон и Брассар получили повреждения, но сыграют в 6-м матче финала Востока
09:33 Вратарь «Питтсбурга» Мюррей сыграл на ноль во второй раз в плей-офф НХЛ
09:30 Канарейкин: самая большая проблема сборной России на ЧМ – потеря Мозякина
09:21 Малкин — на 27-м месте по очкам в истории плей-офф НХЛ
09:15 «Питтсбург» в 3-й раз выиграл в плей-офф со счётом 7:0, рекорд разгрома 8:0
09:11 Кросби 2-м с 2006 года быстрее всех сделал 100 голевых передач — за 140 матчей
09:00 Плющев: поражение от Канады системное, надо возрождать молодёжный хоккей
08:46 Салливан: «Питтсбург» провёл одну из лучших своих игр
08:30 Малкин стал рекордсменом «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли
08:21 Малкин: Раст умеет и любит играть в таких важных матчах, как с «Оттавой»
07:10 Гавриков: мы знаем, что Россия должна была играть в финале ЧМ-2017
07:07 Сорокин: о НХЛ не думаю, у меня ещё год контракта с ЦСКА
07:01 Телегин: у России была самая молодая команда после США, ребята бились за победу
06:49 Киселевич: поражение от Канады — глупое, мы собрались и выиграли следующий матч
05:20 Сборная России вернулась с чемпионата мира — 2017 из Кёльна
04:16 Канада сохранила первое место в рейтинге IIHF, Россия — вторая, Швеция — третья
02:10 Купер: Швеция заслужила звание чемпионов мира, а мы проиграли только буллиты
02:06 Нордстрём: во время финала не нервничал, у сборной Швеции всё было под контролем
02:00 Самый странный костюм чемпионата мира и другие фото с финала Канада — Швеция
01:56 Грёнборг: это огромная победа для Швеции, в последние годы мы проигрывали в 1/4
01:49 Конечны: Канада провела хороший финал, но победить мог только один
01:46 Эдлер: для сборной Швеции всё сложилось удачно на чемпионате мира — 2017
01:46 Хедман: Бекстрём феноменален, забросил победный буллит для Швеции на ЧМ
01:35 Умарк: я люблю русских, шведов и уфимских фанатов, всем благодарен, спасибо!
01:34 Сборная Швеции празднует победу на чемпионате мира — 2017
01:31 Ли: надеюсь, выступление на ЧМ-2017 поможет поехать на Олимпиаду
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, лучший игрок сборной России на ЧМ-2017?
Архив →
© championat.com, 2000–2017