Андерсон: когда тренер говорит, что надо играть, ты идёшь и отбиваешь броски

Вратарь «Оттавы Сенаторз» Крэйг Андерсон прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:7) в пятом матче финальной серии Восточной конференции. Канадская команда в настоящее время уступает в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-3.

Буше: я вернул Андерсона в ворота, потому что это мой человек

«Когда тренер тебе говорит, что надо уйти или вернуться, ты делаешь так, как тебе говорят. Когда тренер говорит, что надо играть, ты идёшь и отбиваешь броски», — передаёт слова голкипера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.