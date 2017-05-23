Перри: у «Анахайма» много характера, но это поражение от «Нэшвилла» запомнится

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри прокомментировал поражение в финале Западной конференции от «Нэшвилл Предаторз». В шестом матче «утки» проиграли со счётом 3:6, общий счёт в серии стал 2-4.

«В этой комнате много характера. Но это поражение запомнится. Надо отдать им должное. Они играли хорошо, и их голкипер играл хорошо. У них отлично структурированная команда, которая не отходила от своей игры. И это сработало», — приводятся слова Перри на официальном сайте НХЛ.

«Нэшвилл» впервые в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли.