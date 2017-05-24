Буше: Андерсон провёл незабываемый вечер в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше, подводя итоги шестого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:1), отметил вратаря своей команды Крэйга Андерсона, который сделал 45 сейвов.

«Скажу честно, что если бы у меня не было первого номера, то я бы не захотел тут работать. У меня была пара сезонов в прошлом без первого номера, и это был ад, потому что все усилия погружаются во тьму, и без первого номера по большому счёту ничто не имеет значения. Всё начинается с вратаря, который у нас есть, и сегодня он провёл незабываемый вечер», — приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.