Салливан: «Питтсбург» не будет отчаиваться

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение от «Оттавы Сенаторз» (1:2) в шестом матче финальной серии Восточной конференции (3-3).

«Мы вновь не смогли закрыть серию раньше? Я не вижу тут сходства, кроме того, что мы играем с очень хорошей командой. Трудно выиграть, когда противостоишь таким соперникам, которые находятся в безвыходном положении.

Мне много что понравилось в нашей игре. Мы говорили о важности хорошего начала и показали отличный старт. Выигрывали вбрасывания, были в зоне соперника, бросали по воротам. Многое получалось. Очевидно, что мы разочарованы результатом. Но не думаю, что мы будем отчаиваться из-за этого. В седьмой игре мы должны быть более настойчивыми», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.