Райан: все игроки «Оттавы» были на одной волне

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан прокомментировал победу в шестом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:1, 3-3).

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«Когда нам забросили первую шайбу, на секунду мы были растерянными, смотрели друг на друга. Но затем всё пришло в норму, настрой оставался позитивным. Сегодня все были на одной волне, зная, что всего один точный бросок может вернуть нас в игру. Уверен, что даже если бы мы не забили в большинстве, то нашли бы другой способ отправить шайбу в сетку.

Если бы кто-то сказал нам во время тренировочного лагеря в сентябре прошлого года, что у нас будет возможность выиграть шестой матч у действующего обладателя Кубка Стэнли в финале конференции на глазах у своих болельщиков, думаю, все бы с радостью согласились на это,

Мы обсуждали это во время утренней раскатки и пришли к выводу, что нужно выиграть этот матч хотя бы ради того, чтобы провести ещё несколько дней вместе. Все в команде наслаждаются моментом и хотят продлить удовольствие как можно дольше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.