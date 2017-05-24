Головков: на основании чего исключили «Кузню»? Она давала столько игроков!

Президент «Витязя» Михаил Головков прокомментировал решение исключить новокузнецкий «Металлург» из КХЛ.



«На основании чего принято решение? «Кузня» давала столько игроков! Бюджет они подтвердили. Мне не очень понятно, на каком основании исключают команду. Если возьмём НХЛ, то сколько лет «Торонто» и «Эдмонтон» не выходили в плей-офф? Но постепенно строились команды с первых номеров драфта, обменов. У нас, наверное, невозможно это было бы сделать. Я согласен с Быковым, что мы уже спилили сук, на котором сидим. Я не думаю, что теперь также эффективно будет работать новокузнецкая школа. Могу то же самое сказать про «Югру», где отлично работает школа. Да, там не много зрителей ходит, но мы знаем примеры и других брендовых команд, у которых ещё ниже посещаемость», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ