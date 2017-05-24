Мозякин: моё самочувствие уже лучше

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и сборной России Сергей Мозякин прибыл на церемонию закрытия сезона КХЛ. На вопрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева о самочувствии Мозякин ответил: «Спасибо, уже лучше».



Напомним, что Мозякин получил травму в матче с Германией на чемпионате мира—2017, после чего досрочно покинул турнир. Капитаном команды стал Антон Белов.



Сборная России на чемпионате мира по хоккею—2017 завоевала бронзовые медали, в матче за третье место победив команду Финляндии со счётом 5:3.



Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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