Буше: игроки «Оттавы» могли опустить руки, но выбрали борьбу до конца

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поделился эмоциями перед седьмым матчем серии с «Питтсбург Пингвинз».



«На протяжении всего сезона я говорил одни и те же слова про своих игроков. Они являются настоящими бойцами, которые никогда не сдаются. Они могли бы опустить руки, расслабиться, но они выбрали борьбу до конца. Нам противостоит великолепная команда, поэтому каждый хоккеист „Сенаторз“ должен был показать характер и силу воли. Думаю, что парням это удалось в шестом матче. Это всего лишь мой четвёртый сезон в Национальной хоккейной лиге. Здесь очень много тренеров, которые знают и умеют больше, чем я. У некоторых из них за 15 лет работы не было шанса побороться за выход в финал Кубка Стэнли, так что я должен быть благодарен, что у меня есть такая возможность.



Я чувствую, что мне невероятно повезло. Я попал в правильное место с правильными людьми в нужное время и обязан всем этим людям тем, чего мы все вместе достигли. Посмотрите на Диона Фанефа, который играет в НХЛ на протяжении 13 лет и никогда не был в финале конференции. Но главное дело ещё не выполнено», — цитирует Буше официальный сайт лиги.

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