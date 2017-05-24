Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Буше: игроки «Оттавы» могли опустить руки, но выбрали борьбу до конца

24 мая 2017, среда. 21:24. Хоккей

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поделился эмоциями перед седьмым матчем серии с «Питтсбург Пингвинз».

«На протяжении всего сезона я говорил одни и те же слова про своих игроков. Они являются настоящими бойцами, которые никогда не сдаются. Они могли бы опустить руки, расслабиться, но они выбрали борьбу до конца. Нам противостоит великолепная команда, поэтому каждый хоккеист „Сенаторз“ должен был показать характер и силу воли. Думаю, что парням это удалось в шестом матче. Это всего лишь мой четвёртый сезон в Национальной хоккейной лиге. Здесь очень много тренеров, которые знают и умеют больше, чем я. У некоторых из них за 15 лет работы не было шанса побороться за выход в финал Кубка Стэнли, так что я должен быть благодарен, что у меня есть такая возможность.

Я чувствую, что мне невероятно повезло. Я попал в правильное место с правильными людьми в нужное время и обязан всем этим людям тем, чего мы все вместе достигли. Посмотрите на Диона Фанефа, который играет в НХЛ на протяжении 13 лет и никогда не был в финале конференции. Но главное дело ещё не выполнено», — цитирует Буше официальный сайт лиги.

Салливан: Малкин мог забить сегодня больше, у него было много шансов
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Ги Буше
Новости. Хоккей
24 мая 2017, среда
21:35 Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок
21:24 Буше: игроки «Оттавы» могли опустить руки, но выбрали борьбу до конца
21:00 «Лучшей тройкой» регулярного чемпионата признано звено Гусев – Шипачёв – Дадонов
20:46 Василий Кошечкин признан лучшим вратарём сезона в КХЛ
20:37 Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
20:30 Савицкис: жёсткий потолок зарплат нужен, чтобы сделать КХЛ коммерческой лигой
20:02 Мозякин: моё самочувствие уже лучше
19:54 Курри: сокращение числа участников поможет КХЛ в спортивном отношении
19:43 Зиновьев: исключение «Кузни» идёт вразрез с регламентом, это проступок лиги
19:35 Филипенко: с настроением, что «Югру» могут убрать через сезон, лучше не работать
19:34 «Динамо» (Рига) в ближайшее время объявит нового главного тренера
19:28 ЦСКА хочет переподписать Капризова, Кутузова, Сорокина и Да Косту
19:23 «Салават Юлаев» работает над вратарским вопросом
19:20 Есмантович: линия ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина, вопрос с посещаемостью решим
19:16 Вайсфельд: когда нет команды топ-уровня, то интерес к хоккею в регионе падает
19:14 ЦСКА не рассматривал кандидатуры Вячеслава Быкова на пост главного тренера
19:06 Новиков: «Кузня» разрушалась планомерно, ситуация и люди оказались сильнее
19:00 Бадюков: с этической точки зрения, исключение «Металлурга» Нк — неправильный шаг
18:45 Бобровский: исключение «Кузни» — ужасная новость для клуба, города и области
18:29 «Медвешчак» попрощался с КХЛ
18:22 Прохоров: в ближайшее время планирую вернуться к тренерской деятельности
18:21 Кожевников: если у «Кузни» нет финансирования, зачем команде мучиться?
18:17 Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
18:13 Чернышенко: в ВХЛ затраты ниже, «Кузня» может направить деньги на развитие школы
17:59 Путин вручил Третьяку орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
17:57 Чернышенко: клубы, не погасившие долги до 1 июля, оштрафуем на 20 % от их суммы
17:54 График вступления/выхода клубов в КХЛ с 2017 по 2021 год
17:51 Головков: на основании чего исключили «Кузню»? Она давала столько игроков!
17:49 Обнародован план развития КХЛ с 2017 по 2023 год
17:37 С сезона-2018/19 КХЛ планирует сократить количество клубов до 24
17:30 Салливан: Малкин мог забить сегодня больше, у него было много шансов
17:22 К сезону-2020/21 потолок зарплат КХЛ снизится до 600 млн рублей
17:13 «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург» исключены из КХЛ
17:00 Хоффман: я бросал шайбу в створ ворот и просто ждал Клаэссона
16:50 Кросби: обострение игры — естественный процесс в серии с «Оттавой»
16:15 Быков признался, что не хочет бросать камни в огород коллеги и друга Знарка
16:00 Карлссон: у «Оттавы» остался последний шанс добиться чего-то великого
15:41 Выбери лучшего спортсмена недели вместе со «Спорт FM»
15:30 Путь сборной Швеции к золотым медалям ЧМ-2017
15:14 Степан Хрипунов остаётся в «Салавате Юлаеве»
14:40 «Оттава» — «Питтсбург»: Хоффман облил Кросби водой
14:11 «Оттава» ещё ни разу не выигрывала 7-й матч серии плей-офф — 5 поражений из 5
14:00 За чешского защитника Рутту ведут борьбу «Чикаго», «Эдмонтон» и «Калгари»
13:56 «Слован» продлил контракты с форвардом Глинкой и защитником Бачиком
13:54 Нападающий Андрей Костицын продолжит карьеру в «Куньлуне»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017