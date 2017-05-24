Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17 признан тренер сборной России и петербургского СКА Олег Знарок, выигравший с клубом из Санкт-Петербурга Кубок Гагарина. В плей-офф Кубка Гагарина-2017 СКА проиграл только 2 матча, выиграв 18.
Сергей Мозякин стал обладателем приза «Золотая клюшка»
Лучшие тренеры в истории КХЛ:
2008/09 Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»);
2009/10 Олег Знарок (ХК МВД);
2010/11 Милош Ржига («Атлант»);
2011/12 Олег Знарок («Динамо» Мск);
2012/13 Олег Знарок («Динамо» Мск);
2013/14 Майк Кинэн («Металлург» Мг);
2014/15 Вячеслав Быков (СКА);
2015/16 Дмитрий Квартальнов.