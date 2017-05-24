Форвард «Магнитки» Коварж получил награду «Железный человек»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж получил награду «Железный человек», вручаемую хоккеисту, который провёл наибольшее количество матчей в чемпионате за три последних сезона (228).
Обладатели приза:
2008/09 Данис Зарипов («Ак Барс») – 213;
2009/10 Геннадий Чурилов («Локомотив») – 221;
2010/11 Иван Ткаченко («Локомотив») – 220;
2011/12 Александр Пережогин («Авангард») – 208;
2012/13 Станислав Чистов («Трактор») – 220;
2013/14 Максим Якуценя («Донбасс») – 213;
2014/15 Максим Якуценя («Металлург» Мг) – 213;
2015/16 Данис Зарипов («Металлург» Мг) – 227.
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