Форвард «Адмирала» Ткачёв признан лучшим новичком сезона-2016/17

Лучшим новичком сезона-2016/17 признан Владимир Ткачёв, получивший приз имени Алексея Черепанова. В 54 играх 21-летний нападающий «Адмирала» набрал 42 (15+27) результативных балла.
Все обладатели приза в КХЛ:
2008/09 Илья Проскуряков («Металлург» Мг);
2009/10 Анатолий Никонцев («Автомобилист»);
2010/11 Павел Здунов («Металлург» Мг);
2011/12 Дмитрий Лугин («Амур»);
2012/13 Валерий Ничушкин («Трактор»);
2013/14 Андрей Василевский («Салават Юлаев»);
2014/15 Максим Мамин (ЦСКА);
2015/16 Артём Аляев («Торпедо»).
Лучшим тренером сезона признан Олег Знарок