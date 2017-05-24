Белов: в КХЛ судят лучше, чем на ЧМ, где люди валяются от любого прикосновения

Защитник СКА и сборной России Антон Белов поделился впечатлениями после чемпионата мира по хоккею-2017.



«Не самый удачный чемпионат мира, могли выступить лучше. Чего не хватило с Канадой? Сложно назвать какую-то одну вещь. Может, разберём моё удаление 2+10? Спросите главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. У меня есть видео эпизода. Касания головы соперника нет абсолютно. И это признано ИИХФ. Но они это не афишируют. В КХЛ судят лучше. Самое главное разочарование для меня – хоккей на мировом уровне, говоря в первую очередь про канадцев, — стал похож на европейский футбол. Канадцы всегда отличались характером и тем, что они бьются в кровь. А когда люди валяются от любого прикосновения – это смешно», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сроки восстановления Антона Белова составят четыре-шесть недель