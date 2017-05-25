Штрайт: седьмая игра особенная, «Питтсбург» не может дождаться начала матча

Защитник «Питтсбурга» Марк Штрайт поделился эмоциями в преддверии седьмого матча финала Восточной конференции с «Оттава Сенаторз».
«Седьмая игра — это нечто особенное, мы все очень взволнованы. Не можем дождаться начала матча. Нам нужно показать игру максимального уровня. Мы хотим думать только о каждой следующей смене, играть в нашу игру и добиться победы.
Мы показываем очень хороший хоккей, создаём множество игровых моментов. Если бы мы их не создавали, тогда было бы очень тревожно. Это была бы другая история, но мы уверены в себе. Каждый понимает ситуацию, в которой мы находимся, это важная игра для нас», – цитирует Штрайта официальный сайт клуба.