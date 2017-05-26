Генменеджер «Баффало»: Антипин идеально подходит под нашу концепцию обороны

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Джейсон Боттерилл прокомментировал подписание однолетнего контракта с российским защитником Виктором Антипиным.

«Виктор — всесторонне развитый защитник, который на профессиональном уровне играл во всех ситуациях. Его мобильность и умение обращаться с шайбой идеально вписываются в нашу концепцию создания оборонительной линии следующего сезона», — приводит слова Боттерилла официальный сайт НХЛ.

24-летний Антипин провёл в «Металлурге» семь сезонов, в 266 играх КХЛ он набрал 98 (36+62) очков и помог магнитогорскому клубу дважды завоевать Кубок Гагарина. В составе сборной России Антипин участвовал в трёх последних чемпионатах мира.