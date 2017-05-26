Фастовский сообщил, что «Сибирь» надеется пройти сезон без дефицита бюджета

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о финансовом положении и составе команды.

«Надеюсь, задолженностей больше не будет. Для этого уже сделаны определённые серьёзные шаги. Например, появились дополнительные спонсоры. Отмечу, что в предыдущие сезоны именно недостаточный приток спонсорских средств и был причиной появления этих задолженностей. Бюджет не изменится. Просто в прошлые сезоны мы работали в условиях постоянного дефицита бюджета — немного не добирали по доходной части. Сейчас мы эту проблему решаем. Рассчитываем пройти сезон в КХЛ без дефицита. Наша арена заполняется на каждом матче, и проблемы никак не были связаны с интересом болельщиков к команде. Повторюсь, было недостаточно спонсоров, и теперь мы эту проблему практически решили.

В сезон, когда мы вышли в финал конференции, «Сибирь» точно так же расставалась с ключевыми игроками, уходившими в более богатые клубы. Все эти годы мы продавали хоккеистов — бывало, их забирали у нас целыми пятёрками. Тем не менее мы научились восполнять потери и добиваться результата. И так будет продолжаться дальше. Случай с уходом в ЦСКА Шалунова, Шумакова и Окулова — не самый страшный в нашей новейшей истории. Мы всё время открываем новые имена для российского хоккея. Если удастся в ближайшее время кого-то открыть сразу для сборной России, будем только рады. А так очень хорошие шансы есть у Степана Санникова, игравшего год назад на чемпионате мира в Москве.

Состав? Слово «усиление» по отношению к «Сибири» — неправильное. Мы не усиливаемся, а берём игроков, которые хотят чего-то добиться. И за их счёт добиваемся результата. Основной проблемой у нас было полное отсутствие нападающих. Мы потихоньку этот пробел заполнили, но необходимо найти ещё как минимум двух форвардов.

Задача простая: выход в плей-офф. У нас сейчас переходный период: мы заново строим команду, половина игроков — новички. Необходимо время для притирки, налаживания системы», — цитирует функционера газета «Известия».