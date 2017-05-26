Райан: вряд ли в следующем сезоне у «Оттавы» будет тот же состав

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан подвёл итоги сезона. Канадская команда вылетела из плей-офф НХЛ на стадии финала конференции.

«Вряд ли в следующем году у нас будет абсолютно такой же состав. НХЛ — это ведь в первую очередь бизнес. Мы проведём ещё два дня вместе, а потом все разъедутся на лето, и неизвестно, что будет потом.

Это был фантастический сезон, который я никогда не забуду. Я не испытывал ничего подобного, хотя моя карьера насчитывает 10 лет. Атмосфера в команде была просто великолепной», – передаёт слова Райана официальный сайт НХЛ.