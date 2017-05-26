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Лукашенко: все не мыслят ничем, кроме зарплаты. Только зелень в глазах

26 мая 2017, пятница. 12:30. Хоккей

Президент Беларуси Александр Лукашенко порассуждал, как нужно выплачивать зарплату хоккеистам. Также чиновник высказал мнение о работе с молодёжью.

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«Зарплата должна быть минимальная. За результат платите. Надо существенно призовые добавлять за результат внутреннего чемпионата, тогда будут играть здесь. Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста — не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зелёные глаза, у всех зелёные глаза. Только зелень в глазах. Мы не против платить, но за что платить? Меня некоторые великие тренеры пугают, что все уедут в Россию. Пусть едут. Посмотрим, кто там задержится. В России таких своих хватает. А хорошим хоккеистам в «Динамо» там заплатят, которые в сборную попадают – это отдельный разговор. Если ты поднялся, если ты хороший хоккеист и даёшь результат – отдельный разговор.

Спортсмены у нас, как и в культуре, – все великие. И никто не виноват. Сейчас вам начнут рассказывать, что детьми надо заниматься и так далее. Надо организовать дело. Направить игроков, которые освобождаются, взрослые ребята, откатали уже. Направить их туда тренерами работать, дать маломальскую зарплату. За 2000 рублей любой тренер поедет. Это же крупные города – Барановичи, Орша и прочие.

Я уже как-то приводил факты непрофессионального подбора тренерского состава. Нехватки в школах самого необходимого: от инвентаря до льда. Целый ряд системных проблем, мелких недоработок негативно сказываются на подготовке спортивного резерва.

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Шапиро, поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» – то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть. «Минск-Арена» – «Динамо» платит за лёд? Платит. А Захаров не платит. Это его собственность. Асташевич ездил по моему поручению в Канаду. Сколько там получают зарплату? Ничего! А если чуть-чуть начал играть, тебе 500 долларов дадут. А у нас – давай зарплату, клюшку в руки взял. Тебе дали лёд – ты должен платить», – сказал Лукашенко.

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Источник: БелТА Сообщить об ошибке
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Александр Лукашенко
Новости. Хоккей
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