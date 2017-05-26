Впервые в истории НХЛ в финале будут играть два главных тренера американца

26 мая определились оба финалиста текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги — компанию «Нэшвилл Предаторз» составил действующий обладатель кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале! Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.

При этом после выхода «Питтсбурга» и «Нэшвилла» в финал Кубка Стэнли произошло уникальное достижение для более чем 100-летней истории Национальной хоккейной лиги. Впервые в истории в финале встретятся два американских тренера – Майк Салливан и Питер Лавиолетт.

Салливан впервые в истории «Питтсбурга» дважды вывел команду в финал, а Лавиолетт — четвёртый треенр в истории, добиравшийся до финалов с тремя разными командами НХЛ.