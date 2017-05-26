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Мнацян: Казаков играл, как настоящий лидер «Адмирала», Ткачёв — открытие сезона

26 мая 2017, пятница. 21:43. Хоккей

Защитник «Адмирала» Самвэл Мнацян рассказал, почему в сезоне-2016/17 дрался меньше обычного, а также оценил игру нападающих команды Владимира Ткачёва и Максима Казакова.

«Считаю Ткачёва открытием этого сезона. Заслуженно получил лучшего новичка. Ещё отметил бы Максима Казакова, сыграл, как настоящий лидер. В конце сезона тащил команду, забросил немало важных шайб. Я знаю и того, и другого с детства, видел их возможности. Всем понятно, что это талантливые ребята.

Драться в этом сезоне не было возможности. У нас постоянно травмировались защитники. В обойме всегда было шесть-семь человек, а после драки можно получить дисквалификацию, подвести команду. Травмировались все по кругу. Хотя стараюсь играть жёстко, агрессивно", — цитирует Мнацяна пресс-служба клуба.

Форвард «Адмирала» Ткачёв признан лучшим новичком сезона-2016/17

Видео интервью Мнацяна можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал Максим Казаков Самвэл Мнацян
Новости. Хоккей
26 мая 2017, пятница
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