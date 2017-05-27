Малкин: когда Кессел промахивается один на один, думаешь: «Ну как же так?!»

Нападающий действующего обладателя кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями от овертайма седьмого матча серии с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ, 4-3 в серии).



«Там были и нервы, и переживание. Но это со стороны тяжело смотреть. А когда ты на скамейке, то занят рутиной. С кем-то разговариваешь, обсуждаешь моменты, отдыхаешь, переводишь дыхание, пьёшь воду. Ты весь в игре, и какие-то мысли второстепенны. Хотя когда Фил Кессел выходит один на один и промахивается, тут уже думаешь: «Ну как же так?!», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

«Конн Смайт» и два кубка Стэнли. Как играл Малкин в финалах НХЛ Евгений Малкин сыграет в своём четвёртом финале Кубка Стэнли. Вспоминаем, как для россиянина складывались предыдущие главные серии сезона.