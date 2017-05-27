Захаров: года два-три пройдёт, и у Беларуси будут победы над шведами и канадцами

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров выразил уверенность, что в ближайшем будущем сборная Беларуси сможет обыграть Швецию и Канаду.

«Везде чётко написано: клубы созданы для того, чтобы готовить игроков для национальной сборной. Всё! Другого варианта нет. И готовили. Года два-три пройдёт, и у нас будут победы над шведами и канадцами. Будут, увидите», — приводит слова специалиста by.tribuna.com.

Ранее Захаров оценивал итоги ЧМ-2017 для сборной Беларуси, как стабильные. Команда сумела сохранить прописку в высшем дивизионе.