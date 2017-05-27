Вратарь системы «Салавата» Циркуль пропустит около полугода

Вратарь системы «Салавата Юлаева» Никита Циркуль пропустит около полугода, сообщил хоккеист в своём «инстаграме». У 20-летнего игрока диагностировали разрыв крестообразных связок. Травму игрок получил в конце прошедшего сезона.



Циркуль пока не сыграл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. В чемпионате-2016/17 он провёл 49 матчей в МХЛ за уфимский «Толпар», одержал 25 побед, отражая 91,4% броска по своим воротам, при коэффициенте надёжности 2,48. Кроме того, голкипер 6 матчей отыграл на ноль.

«Салават Юлаев» работает над вратарским вопросом