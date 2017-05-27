Курбатов: появление ХК «Хэйлунцзян» в ВХЛ положительно скажется на развитии лиги

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал вступление фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар» — «Хэйлунцзян» в Высшую хоккейную лигу. Новая команда начнёт выступление в лиге в сезоне-2017/18.

«Вступление в состав ВХЛ клуба «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – своевременный и важный шаг, который положительно скажется на развитии нашей лиги. Спортивное сотрудничество ФХР, Ассоциации хоккея Китая и ХК «Куньлунь Ред Стар» является частью большой межгосударственной программы партнёрства России и Китая», — цитирует Курбатова пресс-служба ФХР.