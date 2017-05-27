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Курбатов: появление ХК «Хэйлунцзян» в ВХЛ положительно скажется на развитии лиги

27 мая 2017, суббота. 20:33. Хоккей

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал вступление фарм-клуба «Куньлунь Ред Стар» — «Хэйлунцзян» в Высшую хоккейную лигу. Новая команда начнёт выступление в лиге в сезоне-2017/18.

«Вступление в состав ВХЛ клуба «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – своевременный и важный шаг, который положительно скажется на развитии нашей лиги. Спортивное сотрудничество ФХР, Ассоциации хоккея Китая и ХК «Куньлунь Ред Стар» является частью большой межгосударственной программы партнёрства России и Китая», — цитирует Курбатова пресс-служба ФХР.

Фарм-клуб «Куньлуня» подписал с ФХР договор о вступлении в ВХЛ
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
27 мая 2017, суббота
20:33 Курбатов: появление ХК «Хэйлунцзян» в ВХЛ положительно скажется на развитии лиги
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