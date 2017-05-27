Кукштель: весь матч играли в зоне Латвии, не имеем права забивать всего один гол

Капитан молодёжной сборной России (белые) Павел Кукштель прокомментировал поражение от Латвии на Кубке Чёрного моря (1:2 ОТ).

«Нам не хватило реализации, весь овертайм мы провели в зоне соперника и в итоге получили такую обидную шайбу в свои ворота за шесть секунд до конца. Имея столько большинства, сколько было у нас в этой встрече, мы просто не имеем права забивать всего один гол. Такие игры надо выигрывать.

В сегодняшнем матче у нас не было недонастроя, ребята понимали, что все соперники по-своему сильны. Не могу сказать, что латвийская сборная чем-то нас удивила. Мы всё видели, весь матч играли в их зоне, они же практически не доезжали до наших ворот.

Было неожиданно, когда меня выбрали капитаном команды. Я стараюсь, и пока вроде бы получается. Хотя, когда твоя команда проигрывает, это очень обидно, хочется всю вину взять на себя.

Завтра матч против второй нашей сборной — России (красных). Мы уже дважды сыграли с ними до начала турнира, оба матча получились упорными: один завершился в овертайме, второй — в серии буллитов. Теперь у нас нет права на ошибку, выйдем только за победой. Сегодня поговорим с ребятами в пятёрках насчёт большинства и его реализации. Нужно лезть на ворота, бросать. Наверное, сегодня где-то старались больше повозить, красиво завезти шайбу в ворота. А такой хоккей не всегда получается", — цитирует Кукштеля пресс-служба ФХР.