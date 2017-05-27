Райан: о драфте расширения не беспокоюсь, «Вегас» не возьмёт контракт на $ 7 млн

Нападающий «Оттава Сенаторз» Бобби Райан считает, что ему не стоит беспокоиться о драфте расширения из-за большого контракта. Райан является самым высокооплачиваемым форвардом «сенаторов», его контракт действует до конца сезона-2021/22 со средней зарплатой $ 7,25 млн.

«Беспокоюсь ли я о драфте расширения? Нет. Что они, возьмут мой контракт на $ 7 млн? Нет, конечно. Я в порядке (Смеётся.). Нисколько не беспокоюсь», — сказал Райан в эфире TSN.

«Вегас Голден Найтс» вступил в НХЛ со следующего сезона, летом пройдёт драфт расширения, на котором клуб заберёт по одному игроку из каждой команды.