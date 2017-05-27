Макартур: чувствую себя нормально, если смогу, то буду играть в следующем сезоне

Нападающий «Оттава Сенаторз» Кларк Макартур сообщил, что ещё не принял решения о своём будущем. Форвард пропустил большую часть сезона из-за сотрясения мозга, но вернулся перед плей-офф и дошёл со своей командой до финала Восточной конференции.

«Я подожду неделю-другую, посмотрю, как себя чувствую. Я по-прежнему люблю хоккей. Надо поговорить с врачами, подождать, и после этого уже решать. Есть хороший шанс, что я буду играть. Если всё сложится, я буду играть, если смогу.

Сейчас я себя чувствую нормально. Самыми сложными были первые четыре игры, когда ты находишься в форме, подходящей для августа, и сразу попадаешь в плей-офф", — сказал Макартур в эфире‏ TSN.