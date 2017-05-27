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Браташ: взаимодействие в матче со Швейцарией было лучше, чем в игре с Латвией

27 мая 2017, суббота. 23:59. Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России (красные) Олег Браташ прокомментировал победу над Швейцарией на Кубке Чёрного моря (5:1).

«Тренер никогда не может быть полностью доволен матчем, потому что идеальной игры не бывает, всегда есть моменты, в которых можно прибавить. Для нас самое главное на этом турнире – налаживать командную игру, чтобы взаимодействие между ребятами в каждом следующем матче было лучше, чем в предыдущем. С этой точки зрения сегодняшнюю встречу можно оценить положительно, потому что получилось намного больше того, над чем работаем на тренировках, чем во вчерашней игре. Так что матч со швейцарцами понравился больше, чем с Латвией.

Тайм-аут в самой концовке встречи был связан с тем, что нам надо потренировать игру «шесть на пять». До финальной сирены оставалось две с половиной секунды, мы уже не рисковали пропустить гол, а лишний раз отработать этот компонент, который пригодится нам в дальнейшем, было полезно.

С Россией (белыми) мы дважды играли до старта турнира, оба матча в основное время закончились вничью, так что команды равные. Могу сказать, что белые — более серьёзный соперник, чем швейцарцы и латвийцы. Но мы сейчас думаем не столько о соперниках, сколько о собственной командной игре и взаимодействии наших игроков", — цитирует Браташа пресс-служба ФХР.

Молодёжная сборная России (красные) обыграла Швейцарию на Кубке Чёрного моря
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Олег Браташ
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