Овечкин – о бронзе сборной России на ЧМ-2017 и ситуации в московском «Динамо»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о бронзе сборной России на ЧМ-2017.



«Конечно, все рассчитывали на золото, но медаль есть медаль. Игру не смотрел, поэтому оценить никак не могу. Не хватило опыта? Опять же, меня не было в команде. Знаю, что сборная была боевая и сражалась. Чуть не хватило в игре с канадцами. Но без этого никуда.Дай бог, чтобы НХЛ пошла на уступки относительно вопроса с Олимпиадой. На это надеются все болельщики и игроки. Поэтому будем надеяться. Что касается трудной ситуации в московском «Динамо», то я думаю, что всё будет хорошо», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.

«Вашингтон» в следующем сезоне может сыграть на арене Военно-морской академии