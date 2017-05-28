Владислав Третьяк получил памятный перстень в честь чемпионства СКА

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк получил от хоккейного клуба СКА памятный перстень в честь чемпионства петербургского клуба в Кубке Гагарина — 2017, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Такие же перстни получили все игроки, тренерский штаб и руководство «армейского» клуба на чемпионском параде, который в эти минуты проходит в Санкт-Петербурге.



СКА выиграл трофей во второй раз за последние три сезона, проиграв только два матча в плей-офф. В финале был обыгран магнитогорский «Металлург» (4-1).

Третьяк: от миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравлю СКА