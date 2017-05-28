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Флёри: всегда буду хранить воспоминания о «Питтсбурге», но хотел бы остаться

28 мая 2017, воскресенье. 23:03. Хоккей

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри поделился мнением о том, что команда, возможно, не будет защищать его на драфте расширения «Вегаса».

«Питтсбург для меня — это отличные воспоминания, которые я всегда буду хранить, тёплая атмосфера, хорошие болельщики и многое другое. Но лучше будет, если я останусь и сыграю здесь ещё несколько сезонов.

Выбор Мюррея как основного? Не хочу в этом разбираться, это решение тренеров. Я должен просто быть готовым сыграть в случае необходимости», — цитирует Мюррея NBC Sports.

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Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Марк-Андре Флёри Мэттью Мюррей
Новости. Хоккей
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