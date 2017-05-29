Патрик: я уверен, что смогу провести следующий сезон без травм

Один из кандидатов на первый номер драфта НХЛ-2017 форвард Нолан Патрик рассказал, что травмы, помешавшие ему провести полный сезон, его уже не беспокоят. В сезоне-2016/17 Патрик провёл 33 матча за «Брэндон» в WHL, в которых набрал 46 (20+26) очков.

«Я на 100% здоров. Мало кто знает, что на самом деле происходило с моими травмами. Я сохраняю позитив. Уверен в своих силах, в том, что смогу отыграть полный сезон без травм. Когда я выходил на лёд, то не думал о драфте. Только о том, как помочь команде и выиграть. Конечно, на эту тему есть много всего в медиа, но я не чувствую какого-либо давления», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.