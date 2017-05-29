Российский защитник «Виндзора» Михаил Сергачёв вошёл в символическую сборную Мемориального кубка. Его команда выиграла престижный трофей юниорского хоккея. Сергачёв — шестой россиянин, завоевавший Мемориальный кубок. Он принял участие в четырёх матчах турнира, в которых набрал 4 (1+3) очка.
Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка
В символическую сборную также были включены два его одноклубника – голкипер Майкл ДиПьетро и форвард Габриэль Виларди. Также туда попали форварды «Эри» Алекс Дебринкет и Тэйлор Рэддиш, защитник «Оттерс» Дэррен Рэддиш.
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