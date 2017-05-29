Гюнцель: я новичок — и сразу в финале, какое-то сумасшествие

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился эмоциями от предстоящей финальной серии с «Нэшвилл Предаторз». В 19 матчах плей-офф 22-летний новичок американской команды набрал 16 (9+7) очков.

«Я ведь новичок — и сразу оказался в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Какое-то сумасшествие. Тот случай, когда мечты сбываются. То, что я могу оказаться в запасе? Это решение зависит не от меня. Важно оставаться позитивным и хорошо использовать свои шансы, когда тебе их дают», – передаёт слова нападающего официальный сайт НХЛ.