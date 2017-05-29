Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гюнцель: я новичок — и сразу в финале, какое-то сумасшествие

29 мая 2017, понедельник. 12:15. Хоккей

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился эмоциями от предстоящей финальной серии с «Нэшвилл Предаторз». В 19 матчах плей-офф 22-летний новичок американской команды набрал 16 (9+7) очков.

«Я ведь новичок — и сразу оказался в финале розыгрыша Кубка Стэнли. Какое-то сумасшествие. Тот случай, когда мечты сбываются. То, что я могу оказаться в запасе? Это решение зависит не от меня. Важно оставаться позитивным и хорошо использовать свои шансы, когда тебе их дают», – передаёт слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Малкин в погоне за третьим кубком Стэнли. «Питтсбург» снова в финале!
Эпический седьмой матч между «Питтсбургом» и «Оттавой» завершился победой «пингвинов», которые второй год подряд будут бороться за Чашу.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
29 мая 2017, понедельник
12:15 Гюнцель: я новичок — и сразу в финале, какое-то сумасшествие
12:00 Кожевников: думаю, что Гаврикову надо оставаться в «Локомотиве»
11:42 Захаркин выступит в Казани на научно-практической конференции
11:33 Сергачёв: было обидно, когда меня перевели в фарм-клуб «Монреаля»
11:09 Савицкис: контракт Озолиньша с рижским «Динамо» заключён по схеме «1+1»
11:08 «Амур» поздравил хабаровский СКА с выходом в РФПЛ
10:58 Озолиньш назначен главным тренером рижского «Динамо»
10:47 «Кузня» заявится в ВХЛ, «Кузнецкие Медведи» продолжат выступать в МХЛ
10:32 Руотсалайнен: возможно, у финнов недостаточно таланта для более скоростной игры
10:30 Воронин: нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси
10:29 Сергачёв вошёл в символическую сборную Мемориального кубка
10:15 Мюррей: в Питтсбурге особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней
10:10 Министр спорта Беларуси: в Экстралиге дисбаланс
10:03 Захаров: в Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел
09:58 Бракко — 24-й игрок в истории, выигравший МЧМ и Мемориальный кубок в один год
09:43 Лукашенко: не дело, что президент с дизайнерами шьют форму для команды
09:30 Каллен: «Питтсбург» стал идеальным местом для меня
09:23 Шапиро: пока тренерский штаб минского «Динамо» останется прежним
09:19 Защитник Кинрейд стал игроком «Куньлуня»
09:15 Фишер: игроки «Нэшвилла» не думают о статусе аутсайдера в финале
09:09 Каспарайтис признался, что без раздумий отдал бы титул MVP Малкину
09:00 Хёрнквист: если не получится сыграть в первом матче финала, то выйду во втором
08:49 Патрик: я уверен, что смогу провести следующий сезон без травм
08:45 Филиппенко: «Амур» укомплектован и готов к решению задач
08:01 Каспарайтис: «Питтсбург» силён по духу, не укомплектован звёздами, как в 90-е
06:59 Сергачёв — шестой российский хоккеист, ставший обладателем Мемориального кубка
06:25 Малкин: не хочу быть первым парнем где-нибудь в «Каролине»
05:25 Куниц: у Малкина другой уровень медийной популярности, нежели у Кросби
04:23 Кросби: Малкин так же голоден до побед, как и 10 лет назад
04:05 Флёри: в Малкине не меняется главное — желание побеждать
03:37 Малкин: во время первого финала Кубка Стэнли ночью даже спать не мог
00:49 Хэйнси: хотел сыграть 100 игр в плей-офф и выиграть три кубка, но вышло иначе
00:18 Дейли: смотреть прошлогодний финал «Питтсбурга» с трибуны было отстоем
28 мая 2017, воскресенье
23:56 Шири: не надо вспоминать, что мы можем во второй раз подряд выиграть Кубок
23:24 Суббэн: в прошлом году заходил на чемпионскую вечеринку Кессела, он заслужил
23:03 Флёри: всегда буду хранить воспоминания о «Питтсбурге», но хотел бы остаться
22:40 Конь на БТРе, космонавт на автобусе, чирлидерши на УАЗе. Фото с чествования СКА
22:30 Салливан: у «Питтсбурга» два первых номера, выбор вратаря был непростым
22:05 «Автомобилист» заключил просмотровые контракты с семью молодыми хоккеистами
21:45 Малкин: на моей стороне не вся хоккейная Россия, каждый болеет за свой клуб
21:16 Чемпионский парад СКА посетило около 200 тыс. человек
21:02 Раст: играть в плей-офф тяжело, но мы это уже проходили
20:34 Чернак: счастлив быть частью системы «Тампа-Бэй», надеюсь попасть в НХЛ
20:09 Сборная России (красные) победила на Кубке Чёрного моря
19:52 А. Медведев считает, что вертикаль «Кузни» сломается после исключения из КХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017