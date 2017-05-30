Гончар: «Питтсбургу» надо прибавлять, количество бросков говорит само за себя

Тренер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар подвёл итоги первого матча финальной серии с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

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«Победа есть победа, результатом довольны. Есть где прибавить, количество наших бросков в створ говорит само за себя. 37 минут без бросков? Знали, что должны играть лучше. Нам есть в чём прибавлять.

Что сказали тренеры в раздевалке в перерыве? Всех секретов я вам не расскажу. Здорово начать финал с победы», – цитирует Гончара телевидение Национальной хоккейной лиги.