Величкин сообщил, что бюджет «Магнитки» составит 900 млн рублей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о бюджете клуба на сезон-2017/18. По словам руководителя, он составит 900 млн рублей.

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«Бюджет «Магнитки» будет зависеть от потолка зарплат. Мы всегда стремились к этому. И сейчас на это ориентирована позиция клуба и его владельца Виктора Рашникова — есть условия, и их надо выполнять. Мы будем придерживаться потолка зарплат. На следующий год он составит 900 миллионов рублей — будем работать по нему», — передаёт слова функционера газета «Известия».