Рауни: всё, что создал «Питтсбург» в матче с «Нэшвиллом», превратилось в голы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Картер Рауни подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).

«Уж не знаю, предначертаны нам эти победы судьбой или как, но знаю точно, что в нашей раздевалке сидят парни, которые любят соревноваться и отдаются игре полностью — даже в те дни, когда она у нас откровенно не идёт и нам приходится пятиться к собственным воротам. Мы вчера не сломались. Мы отлично умеем пользоваться теми немногими возможностями, которые в таких сложных матчах удаётся создать. Соперник серьёзно прижал нас, но почти всё, что сумели создать мы сами, превратилось в голы.

Мне кажется, это хорошо показывает глубину нашего состава. Посмотрите, сколько здесь людей, на которых можно положиться в критические моменты! Да, вчера мы не сумели противопоставить «Предаторз» практически никакой контригры, мы почти не бросали по воротам, и это никуда не годится. В этом отношении мы обязаны выглядеть лучше: больше атаковать, больше бросать, создавать больше моментов», — приводит слова Рауни официальный сайт НХЛ.